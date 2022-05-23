Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cidde'de görüşmüştü! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Türkiye kararı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir dizi ülkeye ziyarette bulunacak.

Reuters'ın dört Suudi kaynağa dayandırdığı habere göre, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye, GKRY, Yunanistan, Ürdün ve Mısır'a bölgesel ve uluslararası meseleleri tartışacağı, enerji ve ticaret anlaşmaları imzalayacağı bir gezi planlıyor.

Tarih netleşmedi

Kaynaklar, Suudi yetkililerin veliaht prensin ziyaret edeceği ülkelerle kesin tarihleri belirlemek için hala görüştüğünü belirtirken; iki yetkili, ziyaretin haziran ayı başlarında gerçekleşebileceğini de sözlerine ekledi.

Ziyaret edeceği ülkeler dikkat çekti

Veliaht Prens Selman'ın ziyaret edeceği ülkelerin Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arayan ülkeler olması dikkat çekerken, Batı dünyasının Rusya’yı enerji tedarik zincirinden çıkarmasıyla Doğu Akdeniz daha çok önem kazanmış durumda.

AB'nin Rusya'dan ithal ettiği gazın Doğu Akdeniz'den ikame oranının yüzde 20'ye çıkabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan şimdiye kadar Ukrayna-Rusya geriliminde taraf olmayı reddederken, artan petrol fiyatları ile mücadele etmek için ABD'nin üretimi artırma çağrılarına olumlu yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman Cidde'de görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Nil Nehri kıyısındaki kenti Cidde'de görüşmüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan gezisine ilişkin sosyal medya hesabından, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.