Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı'ndan Türkiye teşekkürü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Almanya Şansölyesi Scholz, "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz. Türkiye’nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Almanya Şansölyesi Scholz, "Montrö anlaşması uyarınca Boğazların savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için teşekkür borçluyuz. Türkiye’nin diplomatik çözüme katkılarını olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
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