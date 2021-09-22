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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 07:46:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

 

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