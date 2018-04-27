Cumhurbaşkanı Erdoğan Gül için muhtırayı göğüslemişti

Bugün dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt tarafından yayınlanan ve Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen e-muhtıranın 11. yıldönümü.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “Adayımız kardeşim Abdullah Gül’dür” diyen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan ve mütedeyyin kesimin İslami hassasiyetlerini bile darbe iması sayan e-muhtıra, yine Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde etkisiz kalmıştı.

AK Parti iktidarına karşı ilk darbe imasında bulunulan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 11 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bahane edildiği, ilahi okuyan çocukların bile darbe gerekçesi sayıldığı e-muhtıra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt tarafından 27 Nisan da TSK’nın internet sitesinde yayımlanmıştı. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve AK Parti iktidarına karşı aleni bir şekilde darbe imasında bulunulan e-muhtıra, vesayet odaklarının sevinç naraları atmalarına neden olmuştu. Seçilmiş meşru iktidarının silah zoruyla dizayn edilmek istenmesi karşısında dönemin başbakanı Erdoğan destansı bir dik duruş sergilemiş ve e-muhtırayı tanımadıklarını deklare etmişti. Erdoğan’ın kararlı tutumu karşısında geri adım atan vesayet odaklarının darbe hevesi kursaklarında kalmıştı.