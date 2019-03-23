Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz" IHAAW153642-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz"23.

IHAAW153642-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etlik Şehir Hastanesini de yıl sonunda hizmete sunuyoruz"23.03.2019 15:36:42TSINNNN

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.