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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, emri böyle vermiş! Soysuzlara üç buçuk attıran anlar ortaya çıktı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emri böyle vermiş! Soysuzlara üç buçuk attıran anlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 12:16:00 - 2022-11-20 12:22:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emri böyle vermiş! Soysuzlara üç buçuk attıran anlar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler yayınlandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.

 

 

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