Cumhurbaşkanı Erdoğan, emri böyle vermiş! Soysuzlara üç buçuk attıran anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a Pençe Kılıç Hava Harekatı emrini verdiği görüntüler yayınlandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.