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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Hibe desteğinin detayları ortaya çıktı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Hibe desteğinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa verilecek 3'er ve 5'er bin TL'lik hibe desteğinin detayları netleşiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-19 12:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Hibe desteğinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği hibe desteğinin ayrıntıları netleşiyor. Ticaret Bakanlığı hemen hemen her kesimden esnafın yararlanacağı destekle ilgili uygulama esaslarını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Seyyar satıcılar da yararlanacak

Esnafa hibe desteği kapsamında meslek grubuna göre 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere iki ayrı ödeme yapılacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, hibe desteğinden basit usule tabi olan simitçi, midyeci, meyve-sebze tezgâhı kuran bütün seyyar satıcılar da yararlanacak.

Banka hesabına yatırılacak

Destekler banka hesabına yatacak. Sadece bir işyeri için hibe desteğinden yararlanılacak. Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda yapılacak. Kayıtlı olmayanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Kabul edilmeyen başvurular için 10 gün içinde itiraz edilebilecek.

Kime ne kadar ödeme yapılacak?

Hibe desteği kapsamında 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira ödenecek. Kahvehane, kafe, çay bahçesi, okul ve personel servisi, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunapark işletmelerinin bulunduğu birinci gruba 5 bin TL; müzisyen, tamirat, hırdavatçı, bakım ve onarım, kaporta işleriyle uğraşanlar, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, oyuncakçı, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcı, çilingir, ayakkabıcı, kurs işletmecisinin bulunduğu 1 milyon 150 bini aşan işletmelere de 3 bin TL hibe ödemesi yapılacak.

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