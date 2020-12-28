Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yüz yüze eğitim için yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu yıllar ülkemizin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100. yıldönümlerini de ifade ediyor. Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.

Bayrağı bez parçası, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin, İstiklal Marşı'nı anlayabilmesi mümkün değildir. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız var.

Siber güvenlikte önemli adım

Bugünkü kabine toplantısında ulusal güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. Yaklaşık 7 yıl önce kurduğumuz ulusal siber olaylara müdahale merkeziyle bu doğrultuda ilk adımı atmıştık. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını kapsamlı ve bütüncül anlayışla özellikle yeni strateji oluşturma konusunda adımı attık.

Uzunca yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelindi. Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı inşallah güvenli hale getireceğiz. Bununla kalmayacak; Türkiye'nin bu alanda kendi ürünleri ve firmalarıyla uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını da hazırlayacağız.

Kuraklık tehlikesi ve gıda üretimi

Tahminler, dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylüyor. Bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak.

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Tabii böyle bir vizyonu olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Sadece anlamamakla kalmıyor bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Çünkü orada ülkenin felaketi üzerine ikbal hesabı yapan muhalefet yoktur.

Tarımda son gelişmeler

Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Tarımda sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız.

AİHM'nin Demirtaş kararı ve muhalefetin tutumu

Türkiye aleyhine alınan her kararın, her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstleniyorlar. AİHM, ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda verdiği kararlara aykırı tavır sergiledi. Biz de çifte standardı uygulamayız dedik.

Vay efendim, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Demek ki kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar.

Arkasında durdukları kişi kim? 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 380 iş yeri ve konut dokunulmazlığı ihmal; Türk bayrağını yakma ve ayrıca 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu.

Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler, çukurcu teröristlere arkadaş; Suriye'den ülkemize saldıran teröristlere vatanını savunanlar; darbecilere mağdurlar diyenler yine bunlar.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin, bu partilere oy verenlerin ferasetiyle köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum.

Pandemide son durum

Salgının önüne geçmek için aldığımız kararların yol açtığı zararları hafifletmeye çalışıyoruz.

Asgari ücret 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla bekar ve çocuksuz çalışan için net 2 bin 826 lira evli ve çocuklu için 3 bin 14 lira olarak uygulanacaktır. Salgın dönemimizde işverenlere desteğimizi devam ettireceğiz. Böylece işveren ve çalışanlarımıza toplamda 6,5 milyar liralık ilave kaynak aktarmış olacağız. Kısa çalışma ödeneğinin süresini şubat ayının sonuna, nakdi ücret süresini 17 Mart'a kadar uzattık.

Tüm sıkıntılara rağmen reel sektör ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.

Aşıda son durum

Çin aşısı yılbaşından önce teslim edilecek. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Vaka sayısındaki düzenli düşüşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artmasına ihtiyaç duymayacak şekilde temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyoruz. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e uzatıyoruz.