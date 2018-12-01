0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Fırat'ın doğusunu kurtaracağız

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini belirterek, "Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız." ifadesini kullandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Fırat'ın doğusunu kurtaracağız

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvedeki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini önemli belirten Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'İşgalden kurtaracağız'

"Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:14
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. G20 Liderler Zirvesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım
    1. Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması:..
    2. Düğün'de kanlı tartışma! 2 kişi..
    3. "Yemen büyük bir felaketin eşiğinde"
    4. Sudan'dan Türk bankalarıyla işlemlerin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    7. Mısırlı muhalif blog yazarı Abbas'a..
    8. Veliaht Prens Bin Selman Cezayir'e..
    9. Theresa May'den Kaşıkçı açıklaması:..
    10. Macron, Prens Selman ile ne..
    11. Kamerun'da ayrılıkçılara ve Boko..
    12. Macron'dan protestoculara tehdit:..
    13. Burkina Faso'da bombalı saldırı: 5..
    14. İlçeyi ayağa kaldıran olay!..
    15. Ortalık bir anda karıştı! Aranan..
    16. Beyaz Saray açıkladı: Gayriresmi..
    17. "5. Engelsiz Sanat Ödülleri" töreninde..
    18. 2019 Dünya Kadınlar Hentbol..
    19. Prens Selman BM Genel Sekreteri..
    20. İstanbul Müftüsü Yılmaz: İnsanlığın..
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi hepsini Türkiye'ye devretti
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?