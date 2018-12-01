Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: Fırat'ın doğusunu kurtaracağız

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvedeki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini önemli belirten Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'İşgalden kurtaracağız'

"Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya asla izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.