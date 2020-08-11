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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın yaptığı çağrıya cevap olarak açıklamalarda bulundu. Akşener, 'yola çıktığımız hiçbir grubu yarı yolda bırakmam' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 16:05:00 - 2020-08-11 16:10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Meral Akşener'den ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'yi Cumhur İttifakı'na davet etmesine değinen Meral Akşener, "Biz İYİ Parti olarak milletimizin menfaatleri ve çıkarlarına aykırı, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir grubu ve hiçbir insanı yolda bırakmadık" ifadelerini kullandı.

Akşener ifadelerine, "Orada önemli iki kelime var. Sayın Erdoğan milli ve yerli olduğumuzu teslim etti. Ben 27 yıldır siyasi hayatın içerisindeyim. Hiç bana 'gayri milli, gayri yerli' diyebilen olmamıştı, 5 senede biz hepimiz gayri yerli ve gayri milli olduk. Biz kendimizi biliyoruz. Milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı ve demokrat bir partiyiz. Beş sene sonra anlaşılması bizi ancak memnun eder." bu şekilde devam etti.

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