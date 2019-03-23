Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçim milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millet bunlara hak ettikleri cevabı sandıkta defalarca verdi. İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine 8 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKM Hipodrom’da "Cumhur İttifakı Büyük Ankara Mitingi"ni gerçekleştirdi. Mitingin açılış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdağan, HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli’nin açıklamalarına değindi. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer olmadığının altını çizen Erdağan, "Sen Kürdistan’da mı yaşamak istiyorsun? Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git orada yaşa. Seninle gelecek olanlar varsa onları da al yanına onlarla beraber git. Ama Türkiye’yi biz size böldürtmeyiz" mesajını verdi.

"Proje tamamlandı ihale sürecine girildi"

Millet İttifakı’nın her türlü yalanı söylediğini ifade eden Erdoğan, milletin defalarca hak ettikleri cevabı sandıkta vermesine rağmen, yarabbi şükür deyip yollarına devam ettiklerini söyledi. "İnşallah bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır" diyen Erdoğan özellikle Ankara konusunda çok hassas olduklarını belirti ve ardından son 17 yılda Ankara için yapılan hizmetleri içeren bir sinevizyonu izletti. Erdoğan, Türkiye’nin enerji, tarım ve dış politika ile yükseleceğini belirterek, eğitimde yapılan hizmetleri sıraladı. Ankara’da yıkılan 19 Mayıs Stadının yerine maliyeti yaklaşık bir buçuk katrilyon lira olan 55 bin seyirci kapasiteli stadyum yapılacağını söyleyen Erdoğan, proje çalışmalarının tamamlandığını ve ihale sürecine girildiğini aktardı. Erdoğan, 3 gün önce açılışı gerçekleştirilen Ankapark’a 360 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Sağlık sektöründeki hizmetlere de değinen Erdoğan, toplam 141 sağlık tesisinin kazandırıldığını, yatak kapasitesi 3 bin 704 olan Bilkent Şehir Hastanesinin açılışının 14 Mart Tıp Bayramı’nda yapıldığını hatırlattı. Erdoğan Ankara’da ikinci şehir hastanesinin ise Etlik’te yapıldığı bilgisini verdi.

Ankara’ya toplamda 132 kilometre uzunluğunda metro projesi olduğunu açıklayan Erdoğan, diğer yandan Ankara’nın her iki istikamete doğru 15 kilometre uzatılacağını bildirdi.

"121 bin kişilik istihdam oluşturduk"

Önümüzdeki dönemde savunma sanayinde Ankara ile birlikte Türkiye’nin küresel bir oyuncu haline getirileceğini dile getiren Erdoğan, "Kahramankazan’da 723 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni kurduk. Uzay ajansımızı kurduk ve Ankara’ya uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini kazandırdık. Ankara geçtiğimiz yıl otomotiv, makine ve kimyevi maddeler alanında yaptığı üç buçuk milyar dolarlık ihracatıyla bu alanlardaki kapasitesini artırmıştır. Ankara’daki yatırımcılarımıza son 17 yılda toplam 45 buçuk katrilyon liralık yatırım teşviki sağlayarak, ilave 121 bin kişilik istihdam oluşturduk 338 bin iş yerimize toplam 9 katrilyon lira tutarında prim teşviki verdik. Son 17 yılda Ankara’da 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 8 Teknopark, 107 araştırma geliştirme merkezi, 36 tasarım merkezi kurduk. Ankara’nın kuzeyinde ve güneyinde 2 yeşil vadi oluşturuyoruz, içinde 35 kilometrelik Kanal Ankara projesinde olduğu İmrahor Millet Bahçesine Gölbaşı’na yapacağımız millet bahçesi ile birleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Cebeci’deki stadın yerine de bir millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

"Senin belediye başkanlarının kılavuzu karga"

Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye değinen Erdoğan, 5 dönem belediye başkanlığı ve bakanlık yaptığını hatırlatarak, "Mehmet Özhaseki kardeşimi sizlere emanet ediyorum. İstanbul’a da Binali Yıldırım kardeşimizi aday yaptık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Hatay’da baraj olmadığını söylediği videoyu vatandaşlarla birlikte izleyen Erdoğan, "Belediye başkanı ’burada baraj yok ki’ demiş. Senin belediye başkanlarının da kılavuzu karga. Onlara sorduğun zaman baraj nedir diye bilmezler, gölet nedir diye sorsan bilmezler. Ben delile konuşurum. Ankara’da 17 ilçemiz doğalgaz kullanıyor. Dün nasıldı şimdi nasıl. Bu yıl Haymana’ya, 2 yıla kadar Ayaş, Kalecik ve Bala’ya, 3 yıla kadar da Çamlıdere, Evren, Güdül ve Nallıhan’a doğalgazı getiriyoruz. Belediye başkan adayımız Mehmet Özhaseki’nin çok ciddi projeleri var. Ankara Kalesi ve civarındaki tarihi bölgelerin sokaklarını yeniden ele alarak kültür projemize uygun hale getireceğiz. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Etnografya Müzesi’nin de bulunduğu Namazgah Tepe açık havaya ibadete uygun şekilde düzenlenecek. Önümüzdeki dönemde Ankara’ya toplamda 13 millet bahçesi, 20 adet kamp karavan alanı yapıyoruz. Sadece çocuklara özel bir çocuk köyü kuruyoruz. Burada çocukların eğlenirken öğrendikleri eğitici bir ortam oluşturuyoruz. Mehmet Özhaseki başkanımızın tüm projelerini saymaya kalksak saatler günler yetmez" diye belirtti.

Kabine açıklaması

Seçim sonrası 4 buçuk yıl daha Cumhurbaşkanı olmayı temenni eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şansım, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Özhaseki kardeşim ve Cumhur İttifakı olarak ilçe belediye başkanlarımız el ele vereceğiz, kabine zaten şu anda biz yönetiyoruz. Başkentimiz Ankara’yı çok daha farklı bir yere taşıyacağız. Sahte senetlerle ortada dolaşan bu şahıstan Ankara’ya asla bir bela vermeyelim" mesajını verdi.

Erdoğan konuşmasının ardından mitinge gelen kadınlara çay dağıttı.