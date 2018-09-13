Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TESK Genel Kurulu'nda konuştu. Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, yüzde 50'yi bulan faiz oranlarına ilişkin 'Böyle bir kar hiçbir sektörde yok, bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Kıymetli, yöneticiler esnaf ve sanatkar kardeşlerim. Szileri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Esnaf ve sanatkarlar konfedarasyonunun 20, yılını kutluyorum.

Daha önce genel kurullarınıza başbakan sıfatıyla katılmıştım. Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf AHİ'dir. Kökeni kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Toplumun birliğe ihtiyaç duyduğu her dönemde AHİ'ler devreye girmiştir. Bu yolun esası çok değil helalinden kazanmaktır. Ecdadımızın bu konu ile ilgili sayısız meseleleri, tavsiyeleri vardır.

Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurum da varlığını uzun süre sürdüremez. Yaşadığımız onca hadiseye rağmen zarar görmedik. Ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla anılmaya çalışılıyor. Türkiye geçmişte yaşadığı kimi darbelere rağmen tercihini her zaman tekrardan demokrasi tarafından kullanan bir ülkedir.

Türkiye'nin demokrasi konusunda herhangi bir eksiği yoktur.

Ülkemize yönelik gizli ve açık saldırıların serbest piyasa ekonomisi ile ilgisi yok.

ZOR DÖNEMLER ZOR KARARLAR VERMEYİ GEREKTİRİR

Zor dönemler zor kararlar vermeyi gerektirir. Ekonomide uygun kararlar almaktan asla vazgeçmiyoruz.

Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik yeni adımlarımız olacak.

Dün akşam imzaladım. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarı ile ilgili olmayan kimsenin yolu dövizle kesişmemeli.

Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştireceğiz.

Faiz konusundaki fikrim değişmedi.

BU ANCAK ESRAR EROİN TÜCCARLARINDA OLUR

Merkez Bankası faiz konusunda bağımsız ama özel bankalar neye göre hareket ediyor. Yüzde 50’lere varan faiz uygulamaları var.

Şimdi ben esnaf kardeşlerimize soruyorum Reel sektördeki yatırımcı yatırımını neye göre yapacak ve ya yeni bir yatırıma başlayabilir mi? Zaten özel sektör bankalarının bir çoğu kolay kolay bunlara kredi musluklarını böyle açmıyor. Ee Zaten yüzde 50’lere varan faiz oranları var. İçinizde böyle yüzde 50 kazanan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur. Normalde olmaz. Bu gerçek ortada…

TÜSİAD diyor ki faiz çok yüksek ben de diyorum ki bu yüksek faizi düşürelim.

O zaman faiz denen bu sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayacağız.

Ben bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon tahminlerini tutturduğunu görmedim.

Şimdi be buradan sesleniyorum. İnanın bu dönemde döviz bahanesiyle sattıkları ürene hiç alakası olmadığı halde zam yapanlar iflah olmayacaklardır. Helalı haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması mümkün değil. Hukuk sistemini çok kararlı çalıştıracağız.

Bu bir kriz değil manipülasyondur. Sakın aldanmayın. Bu süreç atlatılacak.