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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti’den ihraçını istediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na olan güvenini tam yitirdiği öğrenildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

 Sezai Ayhan   Ankara   Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014’te AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan seçildi. 6 Eylül 2014’te 62.hükümeti kuran Davutoğlu ile Erdoğan arasında ilk ciddi kırılma 17-25 Aralık 2014 operasyonlarında adı geçen dört bakana yönelik Davutoğlu’nun tutumuyla başladı.

Tüm konuşmalarını tek tek not aldı

Erdoğan, Davutoğlu’nun 17-25 Aralık 2014’teki tutumundan son Sakarya’daki konuşmasına kadar her gün yaptığı açıklamaları, gizli yaptığı konuşmaları, kulis faaliyetlerini, kendisine yakın olan isimlere yönelik sözlerini, bürokrasi ve devlet kurumlarında ne işler yaptıklarını tek tek not etti. Erdoğan 2 Eylül’de başkanlığını yaptığı MYK toplantısında, Davutoğlu’nun AK Parti ile bağının koparılması gerektiğine karar verdi.

Partide çok büyük sorunlar yaşattı

AK Partili üst düzey bir yöneticinin verdiği bilgiye göre; Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı ve Genel Başkanlığı döneminde hem bürokrasi hemde partide çok büyük sorunlar yaşandığını, “Reisciler-Hocacılar” diye grupların oluştuğunu, artık Davutoğlu’nun tüm il başkanlarını, milletvekillerini kendisinin belirlemek için çalışma yürüttüğünü ve 7 Haziran seçimlerinde de bunu birebir gözlemlediklerini, Davutoğlu’nun söz ve eylemlerinin sonuçta Erdoğan’da güvensizliğine zemin oluşturduğunu hatta Erdoğan’ın, yakın çevresine paylaştığı ‘Artık ben Davutoğlu’na güvenmiyorum’ sözünün partinin koridorlarında herkes tarafından konuşulduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:04
  1. Ankara
  2. Sakarya
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ahmet Davutoğlu
  5. yeni parti
  6. ak parti

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