Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin adının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendiğini açıkladı! Peki, Sakura nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde inşa edilen Şehir Hastanesi'nin adının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, Sakura nedir?

Japon kültürünün önemli simgelerinden olan "sakura"nın açtığı mevsim ülkedeki bir çok şehirde renkli görüntüler oluşturuyor. Mart ayının ortasında başlayan ve senede sadece bir kere açan sakura, Japonlar için kutsal sayılıyor.

Japonlar kiraz ağacı çiçeklerini görmek için bahçelere akın ediyor. Osaka'daki 134 farklı türde 338 adet kiraz ağacı bulunuyor.

Japonya’da ‘kiraz çiçeği’ zamanı

Sakuraların açtığı mevsimde çok sayıda turist ve fotoğraf tutkunu, çiçeklerin oluşturduğu manzarayı değerlendirmek için ülke genelindeki parklara akın ediyor.

Tokyo'nun merkezindeki İmparatorluk Sarayı'nın bahçesi de çiçeklenen sakuraların ziyaret edildiği yerler arasında bulunuyor.

Sakuraların açtığı yaklaşık bir aylık zamanda Japonya genelinde çeşitli festival ve etkinlikler yapılıyor.

Özellikle kiraz çiçeği ağaçlarının bolca bulunduğu tapınaklarda akşam vakitlerinde özel aydınlatma yapılarak ayrı bir görsel şölen oluşturuluyor.

Yeniden doğuşun simgesi

Sakura çiçekleri Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.

Tarih boyunca Japon savaşçıların felsefesinde ise sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği biliniyor.

İlk ve Orta Çağ dönemlerinde Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.

İmparatorluk Sarayı bahçesinin yanı sıra Tokyo genelinde Sumida, Yoyogi ve Ueno parkları da sakura çiçeklerinin en çok ziyaret edildiği noktalar arasında yer alıyor.