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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! El Nahyan ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! El Nahyan ile görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye gelen Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! El Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüştü.

Erdoğan, havalimanında bir araya geldiği Nahyan'a, eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın geçen hafta hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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