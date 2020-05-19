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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!

19 Mayıs'a özel resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 22:36:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençlere seslenerek ''Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!'' ifadelerini kullandı.

 

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