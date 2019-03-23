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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi"

IHAAW154109-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi"23.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi"

IHAAW154109-SIY/23-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında son aşamaya gelindi"23.03.2019 15:41:09TSINNNN

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:46
  1. doğa

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