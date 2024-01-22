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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-22 15:12:00 - 2024-01-22 15:43:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan 'İlk İnsanlı Uzay Misyonu' kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İlk Türk Astronot Gezeravcı'ya) Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum

Alper Gezeravcı: Bu görevde ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaları sürdürüyorum. Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu görev için en iyi aday sendin. Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "orada olmak nasıl bir duygu, ne gibi çalışmalar yapıyorsun?" sorusuna Gezeravcı, şu cevabı verdi:

Kendinizi bir kuş misali hafif hissediyorsunuz. Çok farklı bir deneyim. Deneyler yapıp ülkemize getireceğim.

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