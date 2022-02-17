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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakını olan eski siyasetçi ve işadamı Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 15:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın cenazesine katıldı

Ankara'da tedavi gören Rizeli eski siyasetçi ve işadamı Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim İnşallah ebedi alemde bizleri kendisi ile aynı şekilde buluştursun, cenneti ile cemali ile cümlemizi müşerref kılsın. Farklı bir dönemden geçiyoruz, birliğimiz beraberliğimiz çok önemli, dayanışmamız çok önemli.

Rabbimizin ayetinde de ifade ettiği gibi 'Ancak mü'minler kardeştir.' hükmü gereğince mü'min olduğumuzun idraki içerisinde olarak bu hayatı, bu dünyada yaşamayı, ebedi aleme de bu şekilde gitmeyi bezlere nasip eylesin. Ahmet Erdoğan kardeşim, yolun açık olsun İnşallah. Buradan doğup büyüdüğü yere, Rize'ye yolcu ediyoruz, orada da bütün komşularla bir arada olacaksınız. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesine, yakınlarına, sevdiklerini sabır versin" dedi.

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