  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona gelindi: Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor Hayırdır! Yine fırça mı yedin yoksa? Ekrem’den son talimatları alan Özgür'ün ağzını bıçak açmadı Köpekperestler iyice zıvanadan çıktı! Karantinaya rağmen köpek sevkiyatı Destici'den kritik İran ve göç uyarısı! "En büyük risk askeri değil, kitlesel göç dalgasıdır!" Siyonistlere ambargoda ‘yeraltı’ oyunu: İsrail medyası itiraf etti 2026 Risk Değerlendirme Raporu açıklandı! ABD’de şirket iflasları yılın ikinci yarısında % 15 arttı! Ramazan Ramazan rezilliğe tepki yağıyor: Bu da eniştem Hamdi! Yani bir zamanlar öyleydi… İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı İstanbul’daki polisevinde yangın! Ezan 3 dakika erken okundu binlerce kişi orucunu bozdu! Müftülüğün telefonları kilitlendi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki "Emek Sofrası Buluşması" iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan laikçi yobazların bildirisine "Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Yıkıntılar arasında kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, son derece çetin şartlar altında oruç tutan ama bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz, bir kez daha imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıyor. Gazze'ye insani yardım girişinde güçlük çekiliyor.

10 Ekim'de bizimde çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını arttırarak sürdürüyor

Gazze'nin nefes borusu olan Refah Sınır Kapısı'nda kısıtlamalar, zulümler İsrail'in keyfi davranışları maalesef devam ediyor.

 

EMEK VE ALIN TERİ VURGUSU

Emek, alın teri ve helal kazanç medeniyetimizin tam merkezinde yer alan kutsal değerlerdir. Bu kavramlar adaletle, hakkaniyetle ve refahla yoğurulmuş tarihimizin köşe taşlarıdır.

Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığını ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik

Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinin öteye gitmediği alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan huşulardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek Ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ederek bütün bu gereksiz tartışmalar biz son verdik

 

SKANDAL BİLDİRİYE SERT TEPKİ

Kamu çalışanları artık Cuma ve Hac izinlerinden faydalanıyor. Milletin din ve vicdan hürriyetine sahip olması bazılarını rahatsız ediyor. Ne derlerse desinler biz hak ve özgürlükleri genişletiyoruz.
Çirkef ifadelerle saldırıyorlar. Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar. Türkiye'nin yaşadığı değişimi içlerine sindiremiyorlar.

Laikliğin arkasına saklanıyorlar. Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz

Ayrıntılar geliyor...

İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor!
İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor!

Gündem

İsrailli Gazeteci Meseleyi Anlamış: Erdoğan Yeni Bir OSMANLI Kuruyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar

İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı
İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Gündem

İmralı’nın statü açığı nasıl kapanacak? Devlet Bahçeli'nin sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Gündem

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Gündem

Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23