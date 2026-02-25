Cumhurbaşkanı Erdoğan laikçi yobazların bildirisine sert tepki: Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Yıkıntılar arasında kurşun ve şarapnel izleriyle dolu derme çatma binalarda iftar yapan, son derece çetin şartlar altında oruç tutan ama bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz, bir kez daha imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıyor. Gazze'ye insani yardım girişinde güçlük çekiliyor.

10 Ekim'de bizimde çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını arttırarak sürdürüyor

Gazze'nin nefes borusu olan Refah Sınır Kapısı'nda kısıtlamalar, zulümler İsrail'in keyfi davranışları maalesef devam ediyor.

EMEK VE ALIN TERİ VURGUSU

Emek, alın teri ve helal kazanç medeniyetimizin tam merkezinde yer alan kutsal değerlerdir. Bu kavramlar adaletle, hakkaniyetle ve refahla yoğurulmuş tarihimizin köşe taşlarıdır.

Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığını ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye gayret gösterdik

Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinin öteye gitmediği alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

1 Mayıs biliyorsunuz bu ülkede yıllarca en fazla tartışma konusu olan huşulardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek Ve Dayanışma günü olarak resmi tatil ilan ederek bütün bu gereksiz tartışmalar biz son verdik

SKANDAL BİLDİRİYE SERT TEPKİ

Kamu çalışanları artık Cuma ve Hac izinlerinden faydalanıyor. Milletin din ve vicdan hürriyetine sahip olması bazılarını rahatsız ediyor. Ne derlerse desinler biz hak ve özgürlükleri genişletiyoruz.

Çirkef ifadelerle saldırıyorlar. Öğrencilerin cumaya gitmesine laf ediyorlar. Türkiye'nin yaşadığı değişimi içlerine sindiremiyorlar.

Laikliğin arkasına saklanıyorlar. Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz

