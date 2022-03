Akdeniz'de korkunç tablo! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Antalya Diplomasi Forumu rüştünü ispat etmiş bir uluslararası etkinlik.

Rusya ve Ukrayna arasındaki temasın burada gerçekleşmiş olması forumun amacına ulaşmaya başladığını gösteriyor.

Terörizm, açlık, yoksulluk, iklim değişikliği küresel gündemin en üst sırasında yer almayı sürdürüyor.

Birilerinin cüzdanları şişerken, çocuklar açlıktan ölüyor.

İnsanlık olarak temel meselelerimizi henüz çözüme ulaştırmadığımızı görüyorum.

Çatışmalar yüzünden milyonlarca insan evlerini, yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor.

Akdeniz 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı

Akdeniz 2014'ten bu yana 25 bine yakın umut yolcusunun mezarı oldu.

Böyle bir dünyada kalıcı barış tesis edilemez.

800 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor, böyle bir dünyada istikrar tesis edilemez.

Uluslararası kuruluşlara güven iyice dibe vurdu. Kadim şehirler enkaz yığınına döndü

Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü dönemde, durduramadığımız her çatışmanın, engelleyemediğimiz her zulmün, söndüremediğimiz her yangının eninde sonunda bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bunu Suriye'de, Libya'da, Yemen'de ve son olarak Ukrayna'da görüyoruz.

Kırım mesajı

Kırım'la ilgili gayrimeşru adımları reddediyoruz.

Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. Saldırgan eylemi mazur göremeyiz.

2014'te Kırım için susanlar şimdi ses çıkarıyor. Adalet sadece dünyanın bir kesimi için mi geçerli?

Ukrayna komşumuz ve dostumuzdur.

Rus kültürüne yönelik faşizan uygulamalar asla kabul edilemez.

Tüm dostlarımıza diyorum ki hep birlikte biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz savaşın değil.

