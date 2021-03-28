  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı Norveç galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 08:04:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan teknik heyet ve futbolcularla görüştü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Sayın Cumhurbaşkanım, iyi misiniz?" şeklindeki sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Valla iyiyim. İyi olmamak mümkün mü? Bu gece malum bizim Berat gecemiz. Bir de böyle muhteşem bir galibiyet geldi." dedi.

Şenol Güneş ise, "Biz de mutluyuz. Oyuncular, Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size, tüm Türkiye'ye, İslam alemine hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın "Bir de Ozan'ın bu ay sonu düğünü var değil mi?" sorusuna Güneş, "Evet bu ayın 31'inde düğünü var. O yüzden gol atmış zaten. Allah hayırlı etsin. Sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah. Çok teşekkürler, çok naziksiniz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra kaptan Burak Yılmaz'a da tebriklerini iletirken, "Burak tebrik ediyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok diri bir takım vardı. Hakikaten çok çok iyi, yani kolektif futbolun dersini verdiniz." dedi.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandilini tebrik etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı
Teknoloji

Dünya basını yakından takip ediyordu! Selçuk Bayraktar bombayı patlattı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, dünya basının yakından takip ettiği AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği..
Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı
Yaşam

Her şey birkaç saat içinde yaşandı! Lüks aracın fiyatını görenler telefona sarıldı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir galerinin araç ilanını 'Biz alacağız arabayı siteden kaldırın' di..
Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi
Ekonomi

Külliye'de altın zirvesi! Dönmez, Erdoğan'a brifing verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve bakanlara başta altın, gümüş ve bakır olmak üzere madencilik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay