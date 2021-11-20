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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 09:08:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Küçük, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak atandı.

 

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