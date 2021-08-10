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Gündem Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi: YKS baraj puanı düşürüldü
Gündem

Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi: YKS baraj puanı düşürüldü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:07:00 - 2021-08-10 17:11:38
Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi: YKS baraj puanı düşürüldü

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere müjdeyi verdi.

YKS baraj puanı düşürüldü

umhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır'' açıklamasında bulundu.

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