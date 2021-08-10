Cumhurbaşkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi: YKS baraj puanı düşürüldü
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere müjdeyi verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere müjdeyi verdi.
YKS baraj puanı düşürüldü
umhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır'' açıklamasında bulundu.