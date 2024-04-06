Cumhur İttifakı’nın hatası yüzünden başkan olmuştu… Şımarık CHP’liden AK Partili adaya küfür!

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Bolu, Mudurnu’da seçimi CHP’li Doğan Onurlu yüzde 36 oy alarak kazandı. Mudurnu’da AK Parti ile MHP ittifak yapmadı, oysaki iki partinin toplam oy oranı yüzde 49 ediyordu… İlçede Cumhur İttifakı ortak aday çıkarsa CHP’nin adayı yüzde 13 fark yiyecekti ama ortak aday çıkarılmadığı için CHP’li Doğan Onurlu aradan sıyrılarak seçimi kazandı.

AK Partili adaya küfretti

İşte o CHP’li, mazbatasını aldıktan sonra diğer adaylarla birlikte kamera karşısına geçti. AK Parti’ye “AKP” diyen CHP’li Onurlu’ya, Hüseyin Yağın tepki gösterdi. AK Partili adaya şımarıkça karşılık veren CHP’li başkan, “Ne fark eder, ha AK Parti ha AKP. G.telek!” diyerek kameralar karşısında küfretti.

Seçimi kendi başarısıyla değil, Cumhur İttifakı’nın ortak aday çıkarmaması nedeniyle kazanan CHP’linin şımarık tavırları büyük tepkiye neden oldu!.. Ayrıca küfrettikten sonra elindeki mazbatasıyla oradan kasıla kasıla yürüyerek hızla kaçması da dikkatlerden kaçmadı!..

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