Cumhur İttifakı’ndan Nazilli’de 3. ‘Yüreğini Koy’ yürüyüşü

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, öncülüğünde gerçekleştirilen geleneksel ‘Yüreğini Koy’ seçim yürüyüşlerinin 3.’sü yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Cumhur İttifakı Nazilli Belediye Başkan Adayı Haluk Alıcık öncülüğünde yapılan geleneksel ‘Yüreğini Koy’ yürüyüşlerinin 3.’sü yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı’ndan başlayan yürüyüşlere Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Gültekin Kılınç, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya, Haluk Alıcık’ın annesi Melek Alıcık ve kızı Begüm Alıcık katıldı.

Savaş ve Alıcık, yol kenarında karşılaştığı herkesle tek tek tokalaşırken, evlerinin balkonlarından kendisini destekleyen vatandaşları selamladı.

Coşkulu tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlara teşekkür eden Alıcık, “Bugün, bu coşkulu kalabalıkla her birlikte yürümenin zevkini yaşadık. Nazilli bizim yaşam tarzımız. Nazilli bizim çocukluğumuzun geçtiği ve öleceğimiz yer. Böyle güzel bir şehirde hem Mustafa abi ile hem de sizlerle olmaktan onur ve gurur duydum. Cuma günü saat 21’de gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüze tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. İnşallah hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu

“Nazilli bu akşam bir başka güzeldi” diyen Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ise, “31 akşamı Nazilli daha da güzel olacak. Bu yürüyüşümüz 2023’e kadar sürecek. Nazilli’nin güzel insanları, 31 akşamı hem Nazilli’de hem Aydın’da destan yazacağız. Aydın hizmetle tanışacak” ifadelerini kullandı.