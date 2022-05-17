‘Cumhur’ hizmet ‘Zillet’ rezalet peşinde İşte iki ittifak arasındaki zihniyet farkı!

Yavuz Selim İstanbul

Bir yanda ülke gündemini yalan, iftira ve şovlarla abluka almaya çalışan muhalefet, diğer yanda ülkeye devasa eserler kazandırıp yurtta ve dünyada Türkiye’nin gücünü pekiştirmek için icraat üzerine icraat yapan Cumhur iktidarı.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ülke yönetimine talip olan Zillet İttifakı hiçbir vaat ortaya koyamazken sadece kurum ve kuruluşlara baskın, Başkan Erdoğan’a iftira, muhacirlere düşmanlık ve komedi-şov programlarıyla meşgul. İktidar ise dünyanın 5’inci deniz dolgu havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı açıyor, sayılı yeşil projeleri arasında yer alan Yeşilköy Havalimanı bölgesine Millet Bahçesi’ne start veriyor, küresel yağ krizini aşmak için ana topraklarımızın fersah fersah ötesindeki Afrika diyarlarında milli tohumla ayçiçek yağ üretimi gerçekleştiriyor, Pençe Kilit Operasyonu’nda yerli SİHA’larımızla PKK’lı hainleri sıfır zayiatla avlıyor, Akdeniz’i didik didik aramak üzere derin deniz sondajı yapabilen yeni sondaj gemisini ülkemize kazandırıyor.

Zihniyet farkı

Muhalefet kağıt toplayan muhacirlerle uğraşırken, iktidar PKK’yı himaye edip NATO üyeliği hayali kuran İsveç ve Finlandiya’ya ABD ile AB’ye rağmen posta koyuyor. Mevcut süreçte oluşan gündem maddeleri, Zillet zihniyeti ile AK Parti iktidarı arasındaki farkı ortaya koyuyor.

l Cumhur iktidarı dünyanın 5’inci deniz dolgu havaalanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nı açarak yılların hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zillet İttifakı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eliyle özel savunma şirketi SADAT’ın kapısına gitti, yalan ve hezeyan üretti.

Hani siz yeşilciydiniz?

l Cumhur iktidarı dünyanın en büyük yeşil alanarından birini İstanbul’da meydana getirmek için 132 bin 500 ağaçlı Millet Bahçesi projesinde ilk fidanları toprakla buluşturuyor. Zillet İttifakı bu devasa hizmete destek vermediği gibi, Avrupa’da PKK ve Apo flamaları altında konser vermiş olan Aynur Doğan’ın Derince’deki konserinin iptal edilmesini “Kürtçe müzik yasağı” diye yansıtıyor. AK Parti iktidarının Kürtçe’yi özgürlüğüne kavuşturduğu gerçeğini gizleyip PKK yandaşı Aynur Doğan lehine çarpıtmanın başını CHP’li Kılıçdaroğlu ve GP’li Davutoğlu çekiyor.

Hedefleri çalgı-çengi

l Cumhur iktidarı Akdeniz ve Karadeniz’de petrol ile doğalgaz aramak üzere 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip dev sondaj gemisini Türkiye’ye getiriyor, Zillet ittifakı “ülkede neden gece boyu müzik çalınamıyor” diyerek çalgı çengi peşinde koşuyor.

l Cumhur iktidarı PKK terörünü dünyaya musallat etmeye çalışan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ABD’ye rağmen karşı çıkıp Haçlıları şok eden duruş sergiliyor, Zillet partileri, kağıt toplayıp ucuz işçi olarak çalışan mültecileri “tehlike” gibi gösterip mazlumlara karşı her gün yeni bir argüman geliştiriyor.

l Cumhur iktidarının yerli ve milli hamleleriyle TSK’ya kazandırılan SİHA’lar Pençe Kilit Operasyonu’nda 85’inci teröristin imhasını gerçekleştirerek hainlerin kökünü kazımaya devam ediyor, Zillet İttifakı, Güldür Güldür Şov’daki siyasi skeçlerin yayın günüyle ilgili açıklama üstüne açıklama yapıyor.

Sınır ötesinde hizmet

l İktidar, Afrika ülkesi Sudan’da 99 yıllığına kiralanan 780 bin 500 hektarlık tarım arazisine ekilen milli tohumlarla elde edilen ayçiçeklerin Türkiye’de yağ yapılması için hummalı çalışma yürütüyor, bereketli topraklara sahip olan ancak bunları işleyemeyen Sudan’la bir süre önce imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde Türkiye tarihinde ilk defa yurt dışında devlet ve özel sektör iş birliğiyle 99 yıllığına tarım arazisi kiralanmıştı. Bu proje kapsamında şirket de kurulurken, salgın ve Ukrayna savaşı ile önemi artan ayçiçeği odaklı hummalı çalışmalar devam ediyor. Türkiye’den Sudan’a gönderilen milli ve yerli ayçiçeği tohumlar “SUN 2259 CL”, “TR 2242 CL” ve “11 TR 077” El Cezire bölgesinde toprakla buluşurken hasatları için geri sayım devam ediyor.

l İktidar milletin sofrası için bu girişimleri yaparken Zilletçiler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum annesine küfredip bunu duvarlara yazı olarak yazan Canan Kaftancıoğlu’na ceza verilmesine ağlıyor.