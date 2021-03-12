Cumartesi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Cumartesi günü yasak geri mi geldi?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Restoran ve kafelerle ile ilgili bütün şartları zorlayacağız. Mutasyonun inişi çıkışı karar almada bizi zorluyor. Şartları zorluyoruz, kararımızın arkasındayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün açıklayacağı ekonomi reform paketi ile ilgili sorulara "Burada açıklarsam anlamsız olmaz mı? Siz de burada öğrenirseniz oraya gelmekten kaçarsınız" dedi. Erdoğan koronavirüs yasaklarıyla ilgili soruya da cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs yasakyarı) Bu işleri Bilim Kurulu'nu tavsiyeleri ile götürüyoruz. Gevşetme kararlarının arkasında mümkün olduğu kadar duracağız. Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor.” dedi.

Hangi illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı yok?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kaldırıldı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde Pazar günü yasak var? Koronavirüs vaka oranları düşük-orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı açıklanmıştı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günleri bir süre daha sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edileceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumartesi günleri akşam saat 21:00'a kadar yüksek ve çok yüksek riskli illerde yasak uygulanmayacak. Cumartesi akşam saat 21:00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı bu illerde Pazartesi sabah 05:00'e kadar devam edecek. denildi.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.