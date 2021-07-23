Cuma namazı saati kaçta? 23 Temmuz Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı bugün saat kaçta?

Kurban Bayramı nedeniyle milyonlarca vatandaş yurdun dört bir yanında bulunmakta. Cuma kaçta olacak? sorusu yoğun ilgi görürken, namaz vakitleri de araştırılıyor. Peki 23 Temmuz Cuma namazı saat kaçta? Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı saatleri

23 Temmuz 2021 Cuma ezan vakitleri

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:16

Ankara Cuma Namazı Vakti : 13:00

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:23

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:15

Konya Cuma Namazı Vakti : 13:02

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:09

Van Cuma Namazı Vakti : 12:18

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:33

Düzce Cuma Namazı Vakti : 13:07

Bolu Cuma Namazı Vakti : 13:05

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır?

Cuma namazı kaç rekâttır? Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).