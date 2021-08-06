Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Ağustos Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta, cuma kaçta olacak? soruları yoğun bir şeklide araştırılmaya devam ediyor. Her cuma olduğu gibi bu cuma gününde de Müslümanlar cuma namazı için camilere akın edecek. Cuma namazı saati, Müslümanlar açısından çok büyük önemi sahip olan cuma günü, farz ola cuma namazını kılmak için camilere akın edilir.

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı saat vakti

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İstanbul’da cuma namazı saati 13:15

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati 12:59

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? İzmir’de cuma namazı saati 13:22

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Bursa’da cuma namazı saati 13:14

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Antalya’da cuma namazı saati 13:08

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Samsun’da cuma namazı saati 12:45

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mersin’de cuma namazı saati 12:52

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Muğla’da cuma namazı saati 13:17

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Mardin’de cuma namazı saati 12:28

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Malatya’da cuma namazı saati 12:37

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Konya’da cuma namazı saati 13:01

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta? Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:30

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6 Ağustos Cuma hutbesi konusu

ZORLUKLAR BİRLİKTE AŞILIR

Muhterem Müslümanlar!

Geçen hafta afet gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Cennet yurdumuzun akciğerleri ormanlarımızda çıkan yangınların çoğu söndürüldü elhamdülillah. Bazı bölgelerimizde ise söndürme çalışmaları devam ediyor. Cenâb-ı Hak, en kısa sürede bu afetten de kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Aziz Müminler!

Evet, bugün mahzunuz, üzüntümüz çok büyük. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kenetlenip kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah’ın yardımı, devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur. Toplu vurdukça yüreklerimiz üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Nitekim Rabbimizin müjdesi açıktır: “Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber kolaylık vardır.”

Kıymetli Müslümanlar!

Gün, ayrışma değil kenetlenme günüdür. Gün, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) biz müminleri şöyle tarif etmektedir: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.”

Değerli Müminler!

İbrahim (a.s)’ın atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali, bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Her şeyden önce sağduyumuzu ve sükûnetimizi muhafaza edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mercileri haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım.

Bu vesileyle başta yangınlar olmak üzere afetlerde hayatını kaybedenlere Cenâb-ı Hak’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların yardımcısı olsun.

Cuma namazı kaç rekattır?

Cuma namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır, Son sünnetten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Cuma namazı cuma günü öğle vaktinde kılınır. Cuma namazı tek başına kılınmaz, cemaatle kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)