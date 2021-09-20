Cuma Dergisi'ni kapattıran davanın avukatı Şahin Mengü öldü!

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Tansiyon hastalığı sebebi ile evinde düşen, 73 yaşındaki eski CHP Milletvekili Avukat Şahin Mengü, tedavisi sürerken aniden fenalaşarak öldü. Mengü, kamuoyunda, 28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmeden darbecilerin avukatlığını yapması ile tanındı.

Cuma Dergisi'ni kapattırmışlardı!

O darbecilerden üçü, Çetin Doğan, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'tı. Üç general, Cuma Dergisi'nde yayımlanan bir kapak sebebi ile dergi yönetimi ile yazarlarına dava açmış ve zulme uğrayan Müslümanların sesi Cuma Dergisi'nin kapanmasına sebep olmuşlardı.

Dergi, 3 generalin fotoğraflarını "sinek 2’li, 3’lü ve 4’lüsü"nün üzerine basarken "28 Şubat’ın 3 As Subayı Yine Konuştu" ve "Disiplinsiz Paşalar" başlıklarını kullanmıştı.

'Bir insan çok iyi bir asker ise hain olamaz'

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, dergide yayımlanan kapağa ilişkin şunları söylemişti:

"Saatlerce tartıştığımız bir konudur. Ben birinci sayfada Besmele yazısı yazıyordum. O yazımdan dolayı hakkımda dava açıldı. Ayrıca dergideki yazısı sebebi ile Abdurrahman Dilipak beye ve kapağı yapan Yalçın Turgut Balaban'a da dava açıldı. Ben orada şunu söylemiştim: Bir insan çok iyi doktor olup, aynı zamanda vatan haini olabilir. Bir insan çok iyi mühendis olup, aynı zamanda vatan haini olabilir. Ama bir insan çok iyi askerse vatan haini olamaz. Bu sözden dolayı benim hakkımda dava açtılar. Askeri mahkemede yargılandık. Yasalar değiştikten sonra sivil mahkeme süreci yaşandı."

Adalet 2015'te tecelli etmişti

Çetin Doğan, Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç'ın avukatı bugün ölen Şahin Mengü'ydü. Dava sonucunda Cuma Dergisi'ne 90 milyar lira tazminat cezası verildi. Yazı İşleri Müdürü Cengiz Almış'ın aracı yediemine kaldırılmıştı.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2015 yılındaki son kararında Cuma Dergisi'ni haklı bularak dergi yönetimi ile yazarlarını beraat ettirmişti.