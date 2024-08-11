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Ekonomi Çukurova'yı dünyaya bağlayan 161 uçuş
Ekonomi

Çukurova'yı dünyaya bağlayan 161 uçuş

Yeniakit Publisher
2024-08-11 23:17:00 -
Çukurova'yı dünyaya bağlayan 161 uçuş

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Adana ve Mersin’i 161 uçuşla İstanbul ve Ankara üzerinden dünyaya bağladıklarını belirterek, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini duyurdu.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları’nın haftalık 71, AJet’in 49 ve SunExpress’in 41 seferiyle, Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm Çukurova’yı İstanbul ve Ankara üzerinden dünyaya bağladığını duyurdu. Toplamda 161 uçuşla hizmet sunan havayolları, yıllık 9 milyon yolcu kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, Adana’dan uçulan 10 dış hat noktasının hızla artırılması planlanıyor.

Bolat, bu geniş ve modern havalimanını ülkeye kazandıran T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Yeni havalimanının ülke ve Çukurova için hayırlı olmasını diledi.

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