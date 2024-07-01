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Gündem Çukurova Havalimanı'nın açılışı için hazırlıkların sürüyor
Gündem

Çukurova Havalimanı'nın açılışı için hazırlıkların sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-01 18:06:00 -
Çukurova Havalimanı'nın açılışı için hazırlıkların sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt, Çukurova Havalimanı'nı inceledi. Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, çalışmalarla ilgili bilgi alan İskurt, havalimanı yerleşkesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Mersin'de açılışı için hazırlıkların sürdüğü Çukurova Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Mersin Valiliğinin açıklamasına göre, çalışmalarla ilgili bilgi alan İskurt, havalimanı yerleşkesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda Çukurova Havalimanı'nda tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmaları, açılış öncesi hazırlıklar, ilgili birimlerin iş ve işlemlerine ilişkin konular değerlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt'a Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk eşlik etti.
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