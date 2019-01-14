0553 313 94 23

Çukurova 12. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Fuarın ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak, 363 bin 575'e ulaştı

14 Ocak 2019 Pazartesi 11:56
Çukurova 12. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

ADANA (AA) - TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı'nı 363 bin 575 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çufaş Çukurova Fuarcılık, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen fuar sona erdi.

Bu yıl 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 5-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen fuarı ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak, 363 bin 575 kişiye ulaştı.

Okul programları kapsamında 75 bin 264 öğrencinin ziyaret ettiği fuarda, panel, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıldı, yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 11:56
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da "hükümete destek" açıklamaları ANEL'i böldü
    1. Yunanistan'da "hükümete destek"..
    2. Başkan adayı Döğücü gençlerle buluştu
    3. Bakan Varank açıkladı: 360 bin TL'ye..
    4. Türk ticaret platformu Modanisa..
    5. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması..
    6. "Her 30 dakikada 1 ayağa kalkın"
    7. Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek
    8. LGS sınavsız yerleştirme kayıt..
    9. TEB Özel Bankacılık'a "Türkiye’deki En..
    10. "Cumhur İttifakı, Türk siyasi..
    11. Mısır kaybolduğu öne sürülen diğer..
    12. Osmanlı Stadı yeniden kapılarını açıyor
    13. Trump'tan güç alan YPG geri adım attı:..
    14. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    15. Sahte kimlikle yakalanan FETÖ firarisi..
    16. Vodafone KaraKartallılar, Beşiktaş'ı..
    17. MKE Ankaragücü'nde Bayram Bektaş ile..
    18. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    19. Altın fiyatları
    20. Katar Şam Büyükelçiliğini yeniden..
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Bebek katilinin yeğeninden HDP'lileri zıplatan mesaj! Abdullah Öcalan öldü mü?
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
    Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

    Günün Karikatürü

    13 Ocak 2019
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
    Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!