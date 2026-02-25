Çukurlar tarih oluyor: Yapay zeka yolları onarıyor

Her sabah işe giderken aynı çukurun üzerinden geçmekten ve belediyenin o noktayı bir türlü onarmamasından şikayetçiyseniz, müjdeli haber teknoloji dünyasından geldi. Geleneksel yol bakım ekiplerinin yetişemediği hızda bozulan asfaltlar için artık devreye insan eli değil, yapay zeka destekli robotlar giriyor. İngiltere merkezli Robotiz3d firması, sürücüsüz araç teknolojisini yol onarımıyla birleştirerek okyanus ötesinde gerçek dünya testlerine çoktan başladı.

Sokaklardaki bozulmaları sadece tespit etmekle kalmayan bu sistem, ARRES adı verilen üç farklı çözümden oluşuyor. İlk aşamada "ARRES Eye" yolları tarayarak hasarlı bölgeleri haritalandırıyor. İkinci adımda "ARRES Prevent" devreye girerek, henüz derinleşmemiş çatlakları tespit edip mühürlüyor ve böylece büyük çukurların oluşmasını en başından engelliyor. Geliştirme aşamasındaki "ARRES Ultra" ise tüm bu süreci tek bir pakette toplayarak hem tespit hem de kalıcı onarım yapmayı hedefliyor. 2024 yılında Hertfordshire yollarında test edilen bu teknoloji, yerel yönetimlerle yapılan iş birliği sayesinde şimdiden rüştünü ispatlamış durumda.

Çukurları tespit etmek aslında işin en kolay kısmı. Güncel makine öğrenmesi modelleri, toplu taşıma araçlarına takılan kameralar üzerinden hasarlı noktaları kolayca tanıyabiliyor. Asıl etkileyici olan, robotların gelişmiş görüntüleme teknolojisi sayesinde çatlağın derinliğini ve şeklini analiz ederek, o noktaya ne kadar dolgu yapılması gerektiğini saniyeler içinde belirlemesi. Sürücüsüz otomobillere yönelik güvenlik endişeleri devam etse de bu robotların gece saatlerinde, trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda çalışması planlanıyor.

Dünya genelinde yol bakımı, ekiplerin asla yetişemeyeceği kadar dinamik ve sonsuz bir sorun. Örneğin ABD'nin Memphis şehrinde 2022'den bu yana yapay zeka desteğiyle 1.700'den fazla çukur başarıyla onarıldı. Stellantis gibi dev otomobil şirketlerinin depolarda insanlardan 187 kat daha hızlı envanter sayımı yapabilen robotlar kullanması gibi, yol onarımında da hız ve verimlilik ancak bu otonom sistemlerle sağlanabiliyor.

Cornell Üniversitesi gibi kurumların akademik destekleriyle de bu teknolojinin yakın gelecekte tüm dünyada standart haline gelmesi sürpriz olmayacak.