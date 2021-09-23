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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek verdi! "Kur'an, Peygamber sözüdür diyen şarlatanlar..."
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek verdi! "Kur'an, Peygamber sözüdür diyen şarlatanlar..."

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Cübbeli Ahmet Hoca'nın imam hatipler ile ilgili yaptığı yoruma destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:14:00 - 2021-09-23 23:17:20
Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek verdi! "Kur'an, Peygamber sözüdür diyen şarlatanlar..."

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca'nın imam hatip liselerine yönelik açıklamaları gündem oldu.

Şimşirgil'den Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek: Anlayın artık!

Bu açıklamalarının ardından bir kesimin tepkisini çeken Cübbeli Ahmet Hoca'ya Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'den destek teldi. 

Şimşirgil'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Haşa Kur'an-ı Kerim Allah kelamı değil; Kur'an'daki kıssalar Peygamber sözüdür; Kur'an-ı Kerim tarihseldir diyen şarlatanları görmüyorlardı... Cübbeli Ahmet Hoca'nın hedefi, imam hatipler değil orada verilen eğitim anlayın artık!"

Cübbeli Ahmet Hoca ise bu ifadeleri paylaştı.

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