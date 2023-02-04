Cübbeli Ahmet Hoca'nın katılacağı programda Ateizm Derneği de olacak!
Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Babala TV'de katılacağı ve tarikatların tartışılacağı programa, Ateizm Derneği'nin de soru sormak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'u sunan Oğuzhan Uğur, Twitter hesabın yaptığı paylaşımda, "Türkiye’den bir cemaat liderini konuk almak istiyorum" dedi.
Uğur'un çağrısına cevap veren Cübbeli Ahmet Hoca, programa kabul edildi.
Oğuzhan Uğur, "Hızlı geri dönüş için teşekkürler. Konumuz tarikatlar. 'Sorum var' diyorsanız yorumlara buyurunuz." ifadesi ile bir paylaşım daha yaptı.
Ateizm Derneği başvurdu!
Türkiye'de ateizmin yaygınlaşması çalışmaları yürüten Ateizm Derneği'nin, Cübbeli Ahmet Hoca'ya soru sormak için programa başvuru yaptığı öğrenildi.
Ateizm Derneği ile Cübbeli Ahmet Hoca'nın karşı karşıya geleceği programın yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.