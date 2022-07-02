Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati ile ilgili önemli karar: Buradan bildiriyorum...

İsmailağa Cemaati'nin Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu Hoca Efendi Hakk'a yürümesinin ardından cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç oldu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin İstişâre Heyeti'nde olmadığını duyurdu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "İsmailağa’ya ben gittim. Bu kararı yazmışlardı. Benim şahitliğime müracaat ettiler. Ben şahitlik ettim. Ama oradaki kağıtta ‘Buradaki kararlar Cübbeli Ahmet Hoca ile alındı’ denilince bazıları benim bütün kararlarda bulunduğumu zannedebilir. Yanlış anlaşılmasın. Ben oradaki heyetin üyesi değilim. Tüm kararlar bana sorulmuyor. Sorarlarsa doğruyu söylerim. Kararlarda onayım var gibi duruma düşmek istemem. Ben zamanında bunun bedelini ödedim. Benim kimseye minnetim yok. Orada bir yanlışlık olursa orayı söyleriz. Burada karar mekanizmasında Cübbeli var, her şey tasdik ediliyor, diyerek anlamayın. Ben bunun iki tarafla bedelini ödedim. Allah Hasan Efendi Hocamıza uzun ömür ihsan eylesin. Allah onu istismar edenlerden muhafaza eylesin" dedi.