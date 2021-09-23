Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündeme oturan sözler: Çelik yelek giydik

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Bayram Ali Öztürk cinayetiyle ilgili konuştu.

Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Bayram Ali Hoca, Pazar sabahları sohbetlere başladı. Her türlü ilmi vardı. Hocaefendi tehditler alıyormuş bir ara. Hızır Efendi vurulduğunda Mahmut Efendi beni çağırdı. Hepimiz tehlikedeyiz. İsimlerimiz geçiyor, dedi. Çelik yelek giyelim dedik. Çelik yelek giydik. O dönem Milliyet’te İsmailağalılar Çelik yelekleniyor, gibisinden haber yaptılar. Bayram Hoca’nın cinayeti bıçakla işleniyor. Yani öyle bir sokuluyor ki bıçak çelik yelek bile fark etmez. Ama o dönem bir taksici arkadaş, ‘Camide ilginç şeyler oluyor. İlginç adamlar saklanıyor’ dedi. Bu cinayetin peşinden gidildi. Fakat bir sır gibi kaldı. Tarikat içi cinayet olamaz. Rekabet filan yoktu. Bayram Efendi’de zaten herhangi bir rekabet filan yoktu. Bu planı kimler kurdu bunu bulmak emniyetin işi. Beni geldiler üç saat sorguladılar Hızır efendiyi sorguladığım için. Bütün bilgileri aldılar çünkü neden hasmı hımsı var mıydı her şeyi soruyorlar. Üç gündür uyumuyoruz, yüzlerce kişiyle görüştük dediler. Adam da serbest kaldı. Bunu getirenler bir minibüs adam getirmiş. Bu herif gece bir buçuk saat telefonla konuşmuş tuvalette. Bu telefon nerede. Bu telefonda kimlerle konuştu bu kadar basit. Önden anlattım ya birkaç haftadır ön saflarda değişik gençler var diye. Bir şey koptu cinayetten sonra linç edilmiş orada. (Katil) Bu da sağ kalmadı. Bizim öyle bir usulümüz yok polise teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat dediler ki getirenler linç etti. Çünkü üç bin kişi var dolu görgü tanığı var." dedi.