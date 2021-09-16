Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tam destek!

yeniakit.com.tr

Cübbeli Ahmet Hoca, son günlerde sol medyanın ve laikçilerin hedefi haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, görüşlerini İslam şeriatine tamamen uygun bulduğunu söyleyerek tam destek verdi.

Ali Erbaş'a linç kampanyası

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaptığı yenilik ve hizmetlerle çocukların ve gençlerin kalbinde taht kuran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik, solak medya ve laikçiler linç kampanyası yürütüyor.

Deniz ürünleri ile Diyanet'in daha önce yapılan bir açıklamasını tekrar gündeme getirerek 'fetva' tartışması çıkaran ve Yargıtay'ın adli yıl açılış töreninde bulunarak dua etmesinden dolayı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef tahtasına koyan solak medya, son olarak Erbaş'a 'günaydın', 'tünaydın' kelimeleriyle ilgili yaptığı açıklama üzerinden kirli bir operasyon yürüttü.

Cübbeli'den Diyanet İşleri Başkanı'na destek

Son günlerde eş zamanlı olarak yürütülen karalama kampanyasına karşı Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş'a destek geldi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı'nın görüşlerini İslam şeriatine uygun bulduğunu söyleyerek desteklediğni açıkladı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaşımı şu şekilde:

Diyânet İşleri Başkanı’mızın lâiklik konusundan tutun günaydın tartışmasına kadar son günlerde tartışılan görüşlerini İslâm şerîatine tamâmen uygun görüyor ve hizmetlerinin devâmını diliyorum.

Kendisiyle hiçbir tanışıklığım olmamış ve hattâ benim aleyhime konuştuğunu da biliyorum ama "Kendisine uyulmayı hakeden en önemli şey hakkın tâ kendisidir.