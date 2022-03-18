Cübbeli Ahmet Hoca'dan Çanakkale Şehitleri için anlamlı mesaj: Bu sapkınlıkları görselerdi...

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, Müslüman Türklerin tüm dünyaya imanın silahtan daha güçlü olduğunu kanıtladığı bir zafer olarak tarihe kazındı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü de, Çanakkale Zaferi dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ünlü, şunları yazdı:

18 Mart 1915 gününün en kıymetli ânı sorulduğu zaman: “O gün güneşin son ışıklarıyla Boğaz’dan peri­şan halde çıkmakta olan düşman filosunun görünüşü idi." diyen 18 Mart Kahramânı Cevat Paşa başta olmak üzere tüm şühedâmızı rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

"Haber bekliyorum, yok! On defa tel­siz odasına gittim, geldim, hiçbir haber yok! Artık alıştığımız dehşet verici sesler, karadan denize esen rüzgarlarla kulak­larımıza ulaşıncaya kadar 'Allah! Allah!' bağırışlarıyla Türkler geliyor!" (General Hamilton, Gelibolu Günlüğü, s. 129)

İngiliz Generaline acz, yeis, ümitsiz­lik ve çâresizlik içerisinde bu satırları yazdıran Osmanlı ecdâdımız dînimizin kutsallarını muhâfaza için seve seve fedâ-i cân ettiler.

Bugün memleketteki bozuk i'tikâdları ve cinsel sapkınlıkların alenen teşhîr edildiğini görseydiler acabâ ne diyecektiler?!

Allâh-u Teâlâ, bu mübârek Çanakkale şehitleri hürmetine bu milleti tekrar aslına ircâ eylesin, millî ve mânevî değerlerine sâhip eylesin, ecdâdımızın kabirlerine dağlar emsalî rahmetler idhâl eylesin. Âmîn!