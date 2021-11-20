Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret çıkışı

Türkiye, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmalarını gündemine aldı.

Siyasi partiler önerilerini açıklama başladı, hükümet son yılların en yüksek asgari ücret zammını yapacağını duyurdu.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret haberlerinde.

Yaşanan tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı.

Asgari ücret konusunda haksızlık ve büyük bir zulüm olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini dile getirdi.

"Vergi olmaz, bu haksızlık olur"

Cübbeli Ahmet Hoca, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücret.. Tabii burada büyük haksızlık var büyük zulüm var, bir de vergi alınıyor adam yemeye ekmek bulamıyor yanına zeytin koyamıyor yanında bir de vergi olmaz. Bu haksızlık olur. Benim bu hususlarda çok bilgim yok ekonomist değilim ama bana da bir cevap ver dediler, ben şimdi asgari ücret şu olsun diye sendika lafıyla konuşacak değilim ama insanları doyuracak rakamda olması lazım.

"Fazla vereni dövüyorlar mı?"

Şimdi bu millet Müslümansa işine geldiğine Müslüman ya, hele ki iş adamları zenginler genellikle gavurum diyen çıkmaz, madem öyle seni Allah Rasulü bağlar ayet hadis bağlar, sen hükumet devlet bunu 2 bin 200 yaptı sen bunu vermek zorunda değilsin ki, fazla vereni dövüyorlar mı? Dolayısıyla sen yarın ahirette ne cevap vereceğini düşün.

Açlık sınırı asgari ücret 2 bin 285 lira açlık sınırı ne? 2 bin 988 lira olmuş . Arada 703 lira fark var. Yani asgari ücret alan insan doyması için 2988 lira alsa ancak karnı doyacak diğerlerini konuşmuyoruz, bu adam nerde yatacak elektrik su.. 703 lira eksik alıyor karın tokluğundan aşağı, peki yoksulluğu konuşmuyoruz 2021 Ekim ayındaki hesapla yoksulluk sınırı olmuş 10 bin 335 lira.