Cübbeli Ahmet Hoca Taliban'la ilgili görüşünü açıkladı

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Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Hakan'ın sorusu üzerine Taliban'la ilgili görüşlerini açıkladı.

20 yıllık işgalin sona erdiği Afganistan’da, Amerika’nın mağlubiyeti olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Taliban, El Kaide ve DAEŞ ile özdeşleştirilemez. Çünkü medrese talebesinin durumu bu değil. Amerika’nın, Çin’in cirit attığı, herkesin bütün ajanlarının dolu olduğu bir yer burası.

Batı medyasının manipülasyon haberleri

Batı medyasının başka ülkelerde olan görüntüleri Afganistan’da gerçekleşmiş gibi servis ederek algı operasyonu yapmasına da değinen Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı:

İdlib’deki kadının sokakta infaz edildiği görüntünün 'Afganistan’da Taliban gelince böyle yaptı' denilerek servis edilmesi yanlış. Suriye'de gerçekleşen infazı götürüp Taliban'a yamıyorlar.

Kötülemek isteyen de uydurma yapabilir. Methetmek isteyen de erken davranamaz. Çünkü neyin ne olacağı görülmüyor şu an ortalık toz duman. Dolayısıyla ajanlar karışabilir.

"İyidirler, kötüdürler diye yorum yapamıyorum"

Taliban'ın terör örgütü DAEŞ ile de karşı karşıya geldiğini hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca açıklamasının devamında şunları söyledi:

İyidirler, kötüdürler diye yorum yapamıyorum çünkü yönetimde kim var, adamları nereden seçilmiş hiçbirini tanımıyoruz. Maturidiyim deyip de Maturidilik yaparsan, Hanefiyim deyip de Hanefilik yaparsan ben varım. Ama bunları nasıl yorumluyorlar buna ben kefil olamam.

Taliban'ın yönetiminden ziyade halkın zor durumda olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Esas mesele bölgede açlık var. 18 milyon aç." ifadelerini kullandı.