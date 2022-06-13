Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu: İsmailağa Cemaati'nden sapkınlıkla mücadelede seferberlik çağrısı!
İsmailağa Cemaati, LGTBİ'li sapkınlara karşı seferber olma çağrısında bulundu.
Yeniakit.com.tr
Yurt dışından fonlanan LGBTİ'li sapkınlar, toplum ahlak yapımızı ifsad etmeyi sürdürürken, şehitler diyarı Çanakkale'de düzenleyeceklerini duyurdukları sözde onur yürüyüşü ile yeniden gündeme geldi.
İsmailağa Cemaati, hadlerini aşarak toplumda meşrulaşmaya çalışan eşcinsellere karşı uyarıda bulunarak, sapkınlıkla mücadelede seferber olma çağrısında bulundu.
İsmailağa Cemaati'nin çağrısını Twitter hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca da şu ifadeleri kullandı:
İsmailağa câmiamızın fıtrata muhâlif akımlarla mücâdele sadedinde neşretmiş olduğu bu tebliği dikkate almaya yöneticilerimizi davet ediyoruz.