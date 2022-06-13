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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı: Yezid'e lanet okumak caiz mi?
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca cevapladı: Yezid'e lanet okumak caiz mi?

"Yezid'e lanet okumak caiz midir?" sorusunu cevaplandıran Cübbeli Ahmet Hoca, ehl-i sünnet itikadına göre, yüce Kur'an'da kafir olarak öldüğü nakledilenlerin dışında kimseye lanet okunmaması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 20:26:00 - 2022-06-13 20:39:20

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, ehl-i sünnet itikadına göre, yüce Kur'an'da kafir olarak öldüğü nakledilenlerin dışında kimseye lanet okunmaması gerektiğini söyledi.

"Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi isimleri Kur'an'da ve hadis-i şerifte zikredilen kimselere ismi ile lanet edilebilir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Geri kalan şahıslar hakkında ise kimin son nefesini nasıl verdiğini, imanlı mı imansız öldüğünü bilmediğimiz için, kafir-zalim olduğunu bilsen de ismi ile lanet okumak caiz değil." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca sözlerini şöyle tamamladı: Yezid ile ilgili isim vererek lanet okumak da caiz değil. Ama şunu dersin, "Hazreti Hüseyin Efendimizin Ehl-i Beyt büyüklerimizin kanında zerre kadar iştiraki olan, onların şehit edilmesinde zerre kadar gönlünde hoşnutluk bulunan kimselere Allah lanet etsin." Amin. Bak, amin diyorum.

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Yorumlar

hikmet

davulun bı içine bı dışına....ne dediğin belli değil var yaaa......
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