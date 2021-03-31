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Ekonomi CTE sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları
Ekonomi

CTE sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları için bekleyiş sürüyor. CTE bünyesinde istihdam edilecek personeller için başvuru yapan adaylar CTE personel alımı konusunda yapılacak açıklamaları heyecanla bekliyor. Peki, CTE İKM sonuçları 2021! Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:22:00 -
CTE sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları

Adalet Bakanlığı CTE personel alımı kapsamında personel istihdam etmeye hazırlanırken, başvuru yapan adayların sonuçlar için bekleyişleri devam ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı CTE alımı sonuçları açıklandı mı?

CTE sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. CTE personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İKM alımı başvuru sonuçlarının 2 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

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