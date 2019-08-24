Ç.Rizespor- Sivasspor maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 2. hafta

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Pazar günü 15. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ikinci haftasında DG Sivasspor, pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 14 lig maçının 4'ünü Demir Grup Sivasspor, 4'ünü de Çaykur Rizespor kazandı. Zorlu bir mücadele için heyecanla beklenen oyunda her iki takım da 3 puana ulaşan taraf olmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele 25 Ağustos 2019 saat 19.15'te başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, El Kabir

Sivasspor: Samassa, Ziya, Aaron, Caner, Marcelo- Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Emre- Yatabare