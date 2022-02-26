Cristiano Ronaldo'dan Ukrayna'ya destek!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı askeri operasyonla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Manchster United'ın dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'ya destek verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyona ilişkin Cristiano Ronaldo, "Çocuklarımız için daha iyi bir dünya yaratmalıyız. Dünyamızın barışı için dua ediyorum" dedi.