Cristiano Ronaldo'dan dünyaya 2026 dünya kupası mesajı! Rakiplerini altüst edecek... Kendi konuşması
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünyanın birçok noktasında sevilen futbolcudan gelen büyük sürpriz ortaya çıkt! Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda forma giyeceğini açıkladı.
39 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı bir açıklamada bulundu. 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'in kaptanı, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini dile getirdi.
Cristiano Ronaldo açıklamasında, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum" dedi.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda gol atamayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 212 maça çıktı.
FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Turnuvada oynayacak takımlar ise eleme maçlarının ardından belli olacak.
UEFA 2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
ÖNE ÇIKAN VİDEO
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin maç takviminin 2025 Eylül ayında başlaması bekleniyor.
Kura çekimi ise Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek Final: 9-11 Temmuz
Yarı final: 14-15 Temmuz
Üçüncülük maçı: 18 Temmuz
Final maçı: 19 Temmuz (ABD MetLife Stadyumu)
DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?
2025 yılı sonuna doğru eleme maçlarının başlaması bekleniyor. Gelecek yılın sonunda ise fikstürü ortaya çıkarak kura çekimi gerçekleşecek.