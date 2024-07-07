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Spor Cristiano Ronaldo'dan dünyaya 2026 dünya kupası mesajı! Rakiplerini altüst edecek... Kendi konuşması
Spor

Cristiano Ronaldo'dan dünyaya 2026 dünya kupası mesajı! Rakiplerini altüst edecek... Kendi konuşması

Yeniakit Publisher
2024-07-07 21:07:00 - 2024-07-07 21:14:25
Cristiano Ronaldo'dan dünyaya 2026 dünya kupası mesajı! Rakiplerini altüst edecek... Kendi konuşması

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Dünyanın birçok noktasında sevilen futbolcudan gelen büyük sürpriz ortaya çıkt! Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda forma giyeceğini açıkladı.

39 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo çarpıcı bir açıklamada bulundu. 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden Portekiz'in kaptanı, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini dile getirdi.

Cristiano Ronaldo açıklamasında, "2026 Dünya Kupası'nda oynayacağımı düşünüyorum" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda gol atamayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda 212 maça çıktı.

FIFA, 2026 yılındaki Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Mücadeleler toplam 16 farklı şehirde oynanacak. Turnuvada oynayacak takımlar ise eleme maçlarının ardından belli olacak.

UEFA 2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin maç takviminin 2025 Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Kura çekimi ise Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek Final: 9-11 Temmuz

Yarı final: 14-15 Temmuz

Üçüncülük maçı: 18 Temmuz

Final maçı: 19 Temmuz (ABD MetLife Stadyumu)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN?

2025 yılı sonuna doğru eleme maçlarının başlaması bekleniyor. Gelecek yılın sonunda ise fikstürü ortaya çıkarak kura çekimi gerçekleşecek.

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