Ronaldo neden Milli takımda yok 2022? Ronaldo niye oynamıyor? Cristiano Ronaldo neden, niye oynamıyor Portekiz

Ronaldo neden kadroda yok? Dünya ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo son günlerdeki açıklamaları nedeniyle gündem olmaya devam ederken bugünkü Portekiz maçında kadroda yer almaması nedeniyle futbol severler tarafından Ronaldo neden kadroda yok? Ronaldo neden Milli takımda yok 2022? Ronaldo neden oynamıyor? Ronaldo milli takımı bıraktı mı? Merak edildi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika Cristiano Ronaldo haberleri: Manchester United'ın dünya yıldızı oyuncusu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü yerden yere vurarak gündeme oturmuştu.

RONALDO NEDEN KADRODA YOK 2022?

Cristiano Ronaldo Portekiz'in 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almaktadır. İşte, Portekiz'in Dünya Kupası kadrosu:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Joao Cancelo, Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira, Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto), Antonio Silva (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Orta saha: Ruben Neves, Matheus Nunes (Wolverhampton), Joao Palhinha (Fulham), William Carvalho (Real Betis), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (Paris Saint-Germain), Otavio (Porto), Joao Mario (Benfica), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvet: Rafael Leao (Milan), Joao Felix (Atletico Madrid), Ricardo Horta (Braga), Gonçalo Ramos (Benfica), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Andre Silva (Leipzig).

RONALDO NEDEN OYNAMIYOR?

Ronaldo'nun bugünkü maçta neden oynamadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ronaldo'nun sakat olmadığı biliniyor.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKTI MI?

Ronaldo henüz milli takımı bırakmadı. 38 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo daha önce 2022 Dünya Kupası'nın son dünya kupası turnuvası olacağını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Son dakika Cristiano Ronaldo haberleri: Manchester United'ın dünya yıldızı oyuncusu Cristiano Ronaldo, verdiği röportajda kulübü yerden yere vurarak gündeme oturmuştu. Manchester City ile olan transfer görüşmelerini itiraf eden yıldıza, City kanadından açıklama gecikmedi.

"MANCHESTER CİTY'YE ÇOK YAKINDIM"

Ronaldo, 3 güne yayılan röportajda Manchester City'ye transferi için, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular."

"Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu. Kalbimin sesini dinledim o anda."

"Sir Alex Ferguson beni aradı, 'Manchester City'e imza atamazsın, bu imkansız' dedi. Ben de sadece 'Tamam patron' dedim. Kararımı değiştirdim."

"Ben hala Manchester United'a geri dönüşümün, o günden bakınca doğru karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CITY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ESPN'de yer alan ve Manchester City'ye yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Ronaldo'nun sözleri yalanlandı.

Manchester City kanadından söylenenlere göre "Manchester City'ye transfer olmaya yakındım" açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Manchester City'ye yakın kaynakların, Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a transfer olduğu dönem Portekizli yıldızla ilgi olduğunu doğruladığı belirtildi.

Ancak kaynakların, bu durumun Ronaldo'nun söylediği gibi "yakın" olmadığını söylediği kaydedildi.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki krizin ardından verdiği röportajdaki açıklamalarıyla gündem olmuştu. Cristiano Ronaldo, röportajın yayınlanan 2. bölümünde de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Manchester United'daki Cristiano Ronaldo krizi bitmek bilmiyor. Talk TV'ye konuşan Cristiano Ronaldo, röportajın yayınlanan ikinci bölümünde yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları:

"BENİM DE İNSAN OLDUĞUMU ANLAMALILAR"

"Benim de insan olduğumu anlamalılar." diyen Cristiano Ronaldo, ailesinin yanından olmak zorunda olduğunu belirtirken, "Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız." dedi.

"SADECE BENİM ADIM ANILIYOR"

"Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor."

"OĞLUM, 'BABA MAÇA GİTMİYOR MUSUN?' DEDİ"

"Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi."

ERİK TEN HAG

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag hakkında da konuşan Ronaldo, "Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için." ifadelerini kullandı.

"BASININ SÖYLEDİĞİ ŞEYLER ÇÖPTEN İBARET"

"Basının söylediği şeyler çöpten ibaret. Kimsenin beni istemediği gibi şeyler ki bu yalan. Ancak onlar 'Cristiano'yu kimsey istemiyor' demeye devam ediyorlar."



DÜNYA KUPASI

"Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."